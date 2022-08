Brinquedos antigos e misteriosos que está intrigando cientistas; veja

As bonecas, por exemplo. Como os buzzes de Van Beek, figurinos femininos em miniatura já foram descobertos em todo o mundo.

Escritores antigos também parecem descrever meninas brincando com objetos que podem ter correspondido às nossas bonecas modernas. Plutarco, por exemplo, lembrando-se de sua filha que morreu com dois anos de idade, conta que ela pedia à enfermeira que desse comida para seus “objetos e brinquedos”, que ela convidava para ocupar um lugar à mesa.

Na Grécia, as bonecas de terracota eram tão populares que chegaram a ser produzidas em massa, usando moldes. Já em Roma, as bonecas eram produzidas por centros de fabricação especializados em objetos feitos de osso e marfim.

Mas isso não quer dizer que eram as mesmas bonecas que a filha de Plutarco teria usado para brincar, segundo Dasen, que planeja uma exposição de bonecas no Museu de Yverdon, na Suíça, em 2024.

Muitos pesquisadores concordam hoje que essas bonecas eram usadas para funções cerimoniais específicas. Elas eram dedicadas aos santuários de deusas protetoras das meninas e das mulheres adultas, como Ártemis, Deméter e Perséfone, como parte do rito de passagem antes do casamento ou durante a cerimônia nupcial, por exemplo.

Mesmo nos tempos atuais, algumas culturas mantêm uma sobreposição similar. Antropólogos observaram, por exemplo, que as crianças andinas muitas vezes fazem casas em miniatura e brincam com elas. Depois, as casas são oferecidas aos deuses nos templos.

Reconstruindo os brinquedos

Como os arqueólogos e historiadores formam ideias reais sobre quais eram os brinquedos das crianças?

Em alguns casos, existem registros escritos. Uma mulher de nome Diogenis escreveu para seu irmão, 1.700 anos atrás, em Oxirrinco, no Egito: “muitas lembranças ao pequeno Téo. A mulher que você me indicou que fosse visitar trouxe oito brinquedos para ele e os enviei para você.”

Existem também relatos escritos sobre Agesilau 2°, que foi rei de Esparta, na Grécia, 2.400 anos atrás. Segundo esses relatos, o rei gostava de montar com seu filho em um cavalo feito de gravetos. Já o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, jogava bolinhas de gude com as crianças.

E existem também evidências iconográficas — ilustrações em vasos, túmulos e esculturas em relevo, por exemplo. Sommer indica uma estela da Grécia Antiga que ilustra uma criança sentada, brincando com uma bola. “De forma que não há espaço para discussão, certo? Esta bola realmente é um objeto para brincar.”

E ela mostra outra imagem. “Veja este menino. Ele está brincando com um chocalho. E nós encontramos chocalhos idênticos em registros arqueológicos.”

Os chocalhos eram tão populares na Grécia Antiga que chegou a haver um centro de fabricação na ilha de Chipre. Esta descoberta destaca a importância de outro indício empregado pelos arqueólogos — o mesmo usado por Van Beek ao interpretar seus buzzes: os objetos usados como brinquedos pelas crianças hoje em dia.

Um antropólogo sociocultural encontrou, por exemplo, dezenas de paralelos entre os brinquedos das crianças da África contemporânea e os encontrados na Grécia e Roma Antiga.

Se considerarmos que as crianças de hoje são como as de 3 mil anos atrás, esses paralelos podem lançar um pouco de luz sobre alguns mistérios da arqueologia, como os animais de terracota em miniatura encontrados em túmulos infantis na Grécia e Roma Antiga. Eles, muitas vezes, são interpretados como sendo simbólicos. Mas, no norte da África, as crianças fazem seus próprios animais de brinquedo em miniatura com argila e brincam jogos de faz de conta com eles.

Dasen aconselha a ter cuidado para evitar o uso excessivo desta abordagem. Em um estudo, ela faz referência a um objeto da Grécia Antiga que, em todo o mundo, parece um ioiô moderno. Ele aparece em vasos, sendo balançado no ar por crianças. Objetos idênticos foram encontrados em escavações arqueológicas.

Mas os objetos encontrados são feitos de terracota, que é frágil, e são frequentemente decorados com motivos de sedução. Eles podem não ter sido ioiôs, mas sim um iynx — um disco que era girado para tentar atrair a sorte no amor.

Os próprios chocalhos já foram contestados. E eles foram encontrados em todo o mundo.

Na Sibéria, o brinquedo de argila com 4 mil anos de idade tem a forma de uma cabeça de filhote de urso. Na Turquia, sua decoração em preto e branco é similar aos esquemas de cores contrastantes que usamos para os bebês hoje em dia.

Na Grécia Antiga, chocalhos de bronze foram encontrados em túmulos de bebês de famílias mais ricas. Alguns deles eram grandes demais e feitos de material muito frágil para serem usados por crianças pequenas.

“Mas observe todos esses pedaços de chocalhos quebrados em que ninguém prestou atenção. Eles estão nas casas, nas ruas, em lugares onde você encontraria crianças”, afirma Kristine Garroway, professora especializada em crianças na antiga Israel e Mesopotâmia do Hebrew Union College de Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Por isso, talvez haja um contexto mais amplo que foi menosprezado, simplesmente porque as crianças são menosprezadas. E talvez os adultos ou crianças mais velhas agitassem um chocalho para manter as crianças em silêncio”, explica ela.

No passado, a única forma de imaginar se um objeto foi elaborado por uma criança era avaliar as imperfeições da sua criação. Mas hoje temos métodos mais científicos.

Muitas vezes, os acadêmicos interpretaram navios em miniatura como sendo objetos usados em oferendas. Mas, no sítio arqueológico Tel Nagila, em Israel, datado de 3.500 anos atrás, pesquisadores analisaram impressões digitais para determinar que muitos deles foram feitos por crianças.

Se as brincadeiras eram (e ainda são) inerentemente educativas — um “meio de desenvolver técnicas de vida”, como diz Garroway, e uma forma de fomentar “o desenvolvimento da criança à medida que ela cresce para o mundo adulto” — essas embarcações eram o produto das brincadeiras.

Ao discutir miniaturas de enxadas, potes e pontas de flecha que foram encontradas em sítios arqueológicos da Idade do Bronze e do Ferro na Dinamarca, Grete Lillehammer chegou a uma conclusão parecida — que os objetos provavelmente serviam para brincar e para educar. Já pequenas pontas de flecha encontradas em um túmulo infantil do período mesolítico em Stateholm, na Suécia, podem ter sido usadas para treinar as crianças.

E pesquisas mais recentes incluíram instrumentos para disparar lanças com 1.700 anos de idade, com tamanho dimensionado para crianças. Eles foram encontrados onde hoje fica o Estado de Oregon, nos Estados Unidos, e seus estudos chegaram a conclusões similares.

Outra forma de descobrir se uma criança poderia ter feito um objeto é criar um experimento. Trinta anos depois da tentativa de Van Beek de produzir um buzz, Kristine Garroway adotou uma abordagem diferente.

Talvez os buzzes não fossem apenas brinquedos de crianças, mas também tenham sido feitos por elas — um processo que servia de brincadeira e era uma forma de fazer com que as crianças aprendessem técnicas importantes de produção de objetos.

Para testar sua hipótese, Garroway recrutou 22 crianças para quebrar cerâmica e tentar fazer seus próprios buzzes. E ela conta que o destaque foi uma criança que encontrou um pedaço de um vaso de flores que já tinha um orifício perfurado, inseriu um lápis no orifício e criou um disco giratório.

“Ele entendeu a tarefa de outra forma”, afirma Garroway, rindo. E, de fato, alguns arqueólogos acreditam que alguns discos encontrados com um único orifício, e não com dois, podem ter sido discos giratórios.

Os especialistas continuam solucionando aos poucos o mistério de como as crianças do passado brincavam, mas muitas questões ainda persistem. Existem quebra-cabeças que talvez nunca venhamos a solucionar, o que pode fazer com que a “piada dos arqueólogos” permaneça relevante nos próximos anos.

Mas Garroway indica que isso não acontece apenas com a arqueologia infantil.