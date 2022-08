Briga no hospital, por suposta traição, marca a noite de terça-feira no Quinari; veja o vídeo

- Publicidade -

Chegou a redação do QuinariOnline um vídeo de uma briga supostamente motivada por traição.

Ocorrida noite da última terça-feira (09), na entrada do Hospital Municipal, a briga que envolveu duas mulheres teria sido motivada pela traição, uma a suposta amante, e outra a esposa de um taxista identificado como Branco.

As versões são várias, mas a mais inusitada delas é de que a esposa estava no hospital no momento em que, coincidentemente, o marido levou a amante ao local.

No entanto, há relatos de que a moça é apenas uma passageira que teria sofrido agressão pela esposa descontrolada do taxista.

Veja o vídeo:

Fonte:QuinariOnline