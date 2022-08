Briga envolvendo dois policiais acaba com ambos gravemente feridos

- Publicidade -

Durante a madrugada deste domingo (7) um policial penal, identificado como Leandro Moreira Santana, colidiu o carro com outro desconhecido, a partir daí foi iniciado uma briga com consequências desastrosas em Marabá.

Após a discussão entre os dois motoristas dos veículos, o homem que ainda não foi identificado, entrou em contato com seu amigo, Policial Militar, identificado como Acácio, que ao chegar no local iniciou outra discussão com Leandro.

Após agressões verbais, os dois teriam começado a se agredir, o motorista do carro acertou o policial penal com uma golpe de faca no pescoço, Leandro então revidou com um tiro de arma de fogo que acertou o Policial Militar.

Segundo informações, os dois estão no hospital da cidade, Leandro Moreira passa por cirurgia no momento e o estado de saúde dele é considerado grave.

Os servidores da CIME estão no local em acompanhamento.

Até o momento da publicação desta matéria não se tinha informações sobre o estado de saúde do policial militar.