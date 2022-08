Briga durante partida de futebol termina com jovem morto no interior do Acre

- Publicidade -

Jhonathan Victor, de 21 anos, foi morto a facadas na manhã de sábado (13) durante uma briga em uma partida de futebol na comunidade Santo Antônio 1, em Marechal Thaumaturgo. De acordo com a PM, durante o jogo, ele acabou brigando com um homem, que foi em casa pegar uma faca e o atingiu com vários golpes.