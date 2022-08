Brasileiros que NUNCA contribuíram com o INSS também podem receber benefício: Estes são os requisitos

Porém, o que muita gente não sabe é que existe sim a possibilidade de receber valores mesmo sem ter o tempo necessário de contribuição. Veja a seguir como funciona a modalidade.

Aposentadoria sem contribuição?

Muitos brasileiro acabam deixando de contribuir com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Muitas vezes por não terem condições financeiras ou ainda por falta de conhecimento do processo.

Por passarem por esse processo, essas pessoas acabam se questionando se é possível se aposentar mesmo sem ter contribuído. É necessário compreender que a aposentadoria é complementar aos valores de contribuição. Por isso, ela não pode ser repassada para essas pessoas.

Porém, existe um auxílio oferecido pelo próprio INSS que poderá ajudar as pessoas que nunca efetuaram contribuições. Entretanto, para conseguir é necessário possuir alguns pré-requisitos necessários. Ele é conhecido como Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Esse programa é destinado para os cidadãos que possuem baixa renda e estão com 65 anos ou mais. Além delas, Pessoas com Deficiência (PcD) também são auxiliadas pelo benefício. No caso do primeiro grupo, é necessário provar que recebe renda de até ¼ do salário mínimo.

Já, a outra parcela deverá apresentar comprovante da doença e passar por avaliação médica junto ao INSS. Para todos os grupos é necessário possuir inscrição do Cadastro Único (CadÚnico).