Brasileiro marca e Arsenal estreia na Premier League com vitória

O Arsenal entrou em campo com seu trio brasileiro formado pelos xarás Gabriel Magalhães, Martinelli e Jesus. O trio sonha com vaga na Copa do Mundo e as competições europeias são a última chance de garantia de vaga no Catar.

Diferentemente da pré-temporada, Gabriel Jesus desta vez teve aparição bastante discreta – vinha de sete gols nos amistoso. Com um rival bem postado atrás, não conseguiu levar perigo e ainda acabou substituído por Nketiah na segunda etapa.

Saiu do jogo quando sua equipe tentava segurar a vantagem mínima no placar e se defendia diante do Crystal Palace. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Martinelli abriu o marcador, de cabeça, após cruzamento preciso do lateral/meia Zinchenko, outra contratação de peso para a temporada, assim como o centroavante

Pela terceira vez na história, um jogador sul-americano faz o gol de abertura de uma temporada do Campeonato Inglês. Antes de Gabriel Martinelli, haviam anotado o colombiano Asprilla, pelo Newcastle, em 1997, e o uruguaio Luis Suárez, com o Liverpool, em 2011.

O Arsenal ainda ampliou o resultado nos minutos finais, com um gol contra do capitão Ghehi. O Arsenal trocou passes até a bola chegar em Saka, pela direita. O ala/ponta foi ao fundo e bateu forte. A bola desviou no zagueiro e acabou nas redes, enganando o goleiro.

Metrópoles