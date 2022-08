Brasileirão Sub-17: Victor Darub brilha no gol do Botafogo-RJ

- Publicidade -

O goleiro Victor Darub segue realizando boas atuações com a camisa do Botafogo. Nesta terça-feira (9), na Gávea, ele esteve entre os principais destaques do Glorioso no empate contra o Flamengo por 1 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Jonathan abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Pedro Wander deixou tudo igual. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos e dividem a liderança do Grupo B.

Entre as principais defesa do goleiro acreano ocorreu na volta do intervalo, quando ele salvou uma finalização do rubro negro Lorran.

Victor Darub tem apenas 17 anos e chegou ao Botafogo na temporada passada, após cinco anos defendendo as cores do rival Flamengo.

O jovem goleiro alvinegro é nascido em Lincoln, nos Estados Unidos, mas chegou ao Acre com um mês de idade e, segundo o tio do atleta, o advogado/procurador do município de Brasiléia Valadares Neto, o goleiro tem cidadania brasileira. O Victor Darub também atuou pelo Fluminense, onde iniciou sua trajetória no futebol. O jogador é irmão do também goleiro Yago Darub, de 22 anos, campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2018 pelo Flamengo e com passagens por Red Bull (2021), Cianorte (2021) e Clube do Remo (2022).

O futebol carioca conta com outros dois goleiros conhecidos do torcedor acreano. O primeiro deles é o ex andiraense Tomate. O atleta viralizou nas redes sociais após ser flagrado chorando ao ser substituído na partida contra o Atlético-MG na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol de Júnior 2022. Três meses depois do episódio o jogador assinou contrato de um ano com o próprio Botafogo/RJ, mas lesionou no joelho e retorna as atividades somente na próxima temporada. Outro atleta que está atuando no futebol carioca é o grandalhão Antônio Carlos (Carlinhos), hoje integrado ao time sub-17 do Fluminense/RJ.