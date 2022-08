Brasil tem 25 mil vagas em 181 concursos; salários chegam a R$ 30 mil

- Publicidade -

Há 181 concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (8/8). São 25.599 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 30.404,42. As oportunidades abrangem preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

O concurso com mais oportunidades é o da Secretaria de Educação do DF. São 4.254 vagas, sendo 812 imediatas e 3.442 para formação de cadastro reserva, em cargos das carreiras do magistério público e da assistência à educação.

Os cargos envolvidos são voltados para pessoas de nível superior em diversas áreas. A jornada de trabalho é de 40h semanais. A remuneração será de R$ 4.228,56, para professores e pedagogos, e de R$ 3.261,59, para gestores em políticas públicas e gestão educacional.

As provas objetiva e discursiva, ambas integrantes da primeira etapa do concurso, estão previstas para serem aplicadas em 9 de outubro de 2022, nos turnos da manhã e da tarde, conforme a ocupação. A inscrição é realizada no site oficial do Instituto Quadrix até 31 de agosto.

Banco de Brasília

O certame do Banco de Brasília (BRB) oferece 50 vagas para o cargo de escriturário de nível médio — a porta de entrada na carreira bancária —, mais 150 de cadastro reserva. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca responsável pela realização do concurso.

As inscrições podem ser feitas pelo site, a partir das 8h de 17 de agosto. O prazo estende-se até 3 de outubro, com taxa de participação fixada em R$ 66,50. O cargo de escriturário tem salário de R$ 3.764,66, e a jornada de trabalho é de 30h semanais. Há previsão de que as provas sejam aplicadas em novembro.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 6 de novembro. O certame é válido por dois anos, contados da homologação e prorrogáveis por igual período.

Universidade do Distrito Federal

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) abriu 350 vagas imediatas e 1.050 oportunidades para cadastro reserva nos cargos de professor de educação superior e de tutor de educação superior.

As oportunidades estão distribuídas para mais de 240 áreas de formação diferentes, entre letras, matemática, serviço social, linguística, informática, administração, arquitetura, engenharia, enfermagem, nutrição, automação, química, análise de dados, estatística e muitas outras.

A remuneração inicial desses profissionais é de R$ 2,2 mil a R$ 5,2 mil, além da gratificação de magistério superior, que é de 30% sobre o valor do salário.

O cargo de professor de educação superior, cuja oferta é de 250 vagas de provimento imediato e 750 de cadastro reserva, tem jornada de 20h ou de 40h semanais. De mesma faixa de carga horária, o cargo de tutor de educação superior disponibiliza 100 vagas efetivas e 300 cadastros.

Os interessados precisam pagar taxa única de R$ 188,90, logo após concluírem o cadastro no site oficial do Iades. As inscrições vão até 28 de agosto.

Veja outras oportunidades

Ministério Público de Minas Gerais

Nível superior

100 vagas

Inscrições até 5 de setembro

Salário até R$ 30.404,42

Defensoria Pública do Mato Grosso

Nível superior

20 vagas

Inscrições até 12 de agosto

Salário até R$ 24.895,43

Corpo de Bombeiros de Goiás

Nível superior

612 vagas

Inscrições até 16 de outubro

Salário até R$ 13.901,60

Secretaria de Educação de Pernambuco

Nível médio e superior

589 vagas

Inscrições até 2 de setembro

Salário até R$ R$ 3.236,44

Fonte: Metrópoles