Brasil enfrentará Gana e Tunísia nos últimos jogos antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19), os últimos dois confrontos da seleção masculina antes da Copa do Mundo 2022, que será disputada no Catar.

A Canarinha enfrentará Gana e Tunísia em amistosos marcados para os dias 23 e 27 de setembro na Europa. Informações adicionais, como as cidades e horários, serão divulgadas futuramente.

A lista de jogadores convocados par as partidas será divulgada no dia 9 de setembro, às 11h.

Gana e Tunísia também estarão na Copa do Mundo, nos grupos H e D, respectivamente.

O Brasil está no grupo G, com Camarões, Sérvia e Suíça. O torneio terá início no dia 20 de novembro, e a seleção brasileira jogará nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro.

Fonte/ CNN BRASIL