BR 364: Motociclista sofre múltiplas fraturas e fica em estado grave após colidir na traseira de veiculo

Um motociclista de 34 anos se envolveu em um grave acidente na BR- 364, km 16, rodovia que liga Rio Branco a Porto Velho. O acidente aconteceu por volta das 20h de sábado (13).

Segundo informações, o motociclista Aldemir Lopes da Silva trafegava em uma moto CG 160, placa QZD- 3C76, sentido Rio Branco/Porto Velho, quando na altura do km 16, um veículo que ia a frente, tentou entrar no Ramal São João, como Aldemir pilotava em alta velocidade, não deu tempo de frear, vindo a colidir violentamente contra a traseira do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada, batendo a cabeça várias vezes no asfalto, ficando desacordado.

Populares, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura de (06) de suporte básico para atender o motocilcista.

No local, os socorristas acionaram a viatura (02) de suporte avançado, para dar apoio no atendimento, já que o piloto da moto estava em estado grave.

Os paramédicos entubaram o rapaz dentro da ambulância, após estabilizarem a vítima, o mesmo foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado gravíssimo.

De acordo com o médico do SAMU, o rapaz sofreu fraturas múltiplas, e um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave e vários cortes na cabeça. O motorista do veículo que também se envolveu no acidente, permaneceu o tempo todo no local, aguardando os procedimentos da polícia de trânsito.

A Polícia Federal Rodoviária (PRF) esteve no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia.

Veja o vídeo: