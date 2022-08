Bombom com sonífero: idosa é dopada e assaltada dentro de ônibus

- Publicidade -

Uma idosa de 77 anos foi dopada com sonífero dentro de um ônibus na Região Metropolitana de Belém (PA). Ela foi abordada por uma mulher dentro do coletivo, que ofereceu um doce.

“Me ofereceu uma bala, um bombom. Ela disse: ‘Pra você adoçar sua boca’. Eu não costumo pegar, não sei o que aconteceu que eu peguei”, contou a idosa à RBATV. “Aí eu peguei o bombom, enfiei na boca e senti que era um chiclete.”

Em seguida, a vítima apagou e não se lembra mais de nada, até acordar em uma unidade de saúde.

“Eu só me recordo de passar pelo Sacramento, eu vi a igreja. Depois daí eu não me lembro mais de nada do que aconteceu comigo. Quando eu despertei, eu estava na UPA [Unidade de Pronto Atendimento] de Marituba”, disse.

A suspeita roubou pertences da idosa. “Ela levou meu celular, minha aliança e uma bolsinha com as chaves daqui de casa.”

A família foi notificada após ligarem para uma amiga da vítima, cujo número de contato estava anotado em uma agenda que a idosa levava. Sem contato de parentes da vítima, a amiga ligou para a ex-patroa da idosa, que entrou em contato com a filha dela.

A família não acreditou em um primeiro momento que a mulher teria parado em Marituba.

“Minha mãe me ligou e falou: ‘vai logo para casa’, porque elas não estavam acreditando nisso. Ela pensou: ‘a vovó está lá em casa, e só estão fazendo isso para tirar dinheiro da gente”, contou a neta da vítima.

Esse é o segundo caso do tipo registrado na Região Metropolitana de Belém. Os criminosos sempre escolhem vítimas dentro de ônibus comuns, começam uma conversa, oferecem um bombom e, quando a pessoa adormece, roubam seus pertences.