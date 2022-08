Bombeiros têm concurso aberto em GO com salários de até R$ 13,9 mil

- Publicidade -

Foram abertas na terça-feira (9/8) as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros, em Goiás. Ao todo, estão sendo oferecidas 612 vagas, com salários que variam de R$ 6.353,13 a R$ 13.901,60.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP, responsável pelo realização do concurso. As inscrições estarão abertas até o dia 8 de setembro.

As vagas são para os cargos de soldado de 2ª classe, soldado músico, cadete e 2º tenente, sendo esse último para pessoas com formação em Psicologia, Medicina e Odontologia.

O salário inicial é de R$ 6.353,13 para soldados, de R$ 8.433,73 para o cargo de cadete e de R$ 13.901,60 para as vagas de 2° tenente.