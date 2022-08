Bolsonaro volta a defender “tratamento precoce” e a criticar vacinas

“Pode ser [que não tenha eficácia], mas isso se chama liberdade médica. Autonomia médica, que foi também castrada essa questão. […] Nunca falei que tinha [comprovação científica]. […] Você tem que ter liberdade, meu Deus do céu”, afirmou, reafirmando que não tomou a vacina, mas se submeteu ao tratamento dos remédios que não têm eficácia contra a doença.

CPI da Covid

Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a discursar contra vacinas e a favor de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Segundo ele, a comissão virou um “circo”.

A volta da narrativa ocorreu na mesma época em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de sete das dez apurações preliminares sobre o atual titular do Palácio do Planalto, ministros e ex-ministros do governo abertas a partir das conclusões da CPI da Covid-19, que apurou omissões do governo federal durante a crise sanitária.