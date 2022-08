Bolsonaro sobre combustíveis: “Esperamos outras reduções na Petrobras”

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse esperar que a Petrobras anuncie novas reduções no preço dos combustíveis. Nesta quinta-feira (4/8), a petroleira anunciou a redução de R$ 0,20 no preço do diesel.

“Então, a Petrobras, com a nova direção, com novo presidente agora, anuncia a primeira redução no preço do diesel. Parabéns aí à Petrobras. Já haviam reduzido nas últimas duas semanas R$ 0,35 no preço da gasolina lá na refinaria. A gente espera que outras reduções aconteçam aí na nossa Petrobras”, afirmou, em live nas redes sociais.

No anúncio desta quinta, a empresa afirmou que a queda de 3,57% passa a valer a partir desta sexta-feira (5/8). Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.

Metrópoles