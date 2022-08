Bolsonaro será denunciado por ligar monkeypox aos gays, diz vereadora

A justificativa foi uma afirmação do titular do Palácio do Planalto ao podcast Flow, quando insinuou que a epidemia de varíola dos macacos estaria relacionada à homossexualidade.

Bolsonaro concedeu entrevista ao apresentador Igor Coelho e, quando o comunicador disse que tomaria a vacina contra monkeypox, Bolsonaro rebateu: “Tu não me engana. Eu tenho certeza de que você quer tomar”.

“O mundo inteiro está preocupado com a epidemia de monkeypox e está se mobilizando para encontrar políticas concretas de combate à doença. Infelizmente, o presidente do Brasil mais uma vez se coloca na contramão da lógica e da ciência, exatamente como foi com a covid-19”, afirmou Erika Hilton.

Para Natasha, a piada deixa implícito que o apresentador teria comportamento homossexual. “Grupos conservadores já começaram a usar a doença para estigmatizar pessoas LGBTI+, assim como aconteceu com o HIV. Quando Bolsonaro faz esse tipo de piada nas entrelinhas, ele tenta se proteger, mas deixa evidente o preconceito e a mensagem de discriminação é entregue. Homofobia é crime no Brasil. Não vamos silenciar”, completou.

Na denúncia que será apresentada, as vereadoras pretendem lembrar que Bolsonaro é reincidente em casos de homofobia e lembram que o Ministério Público já reconheceu ações discriminatórias dele.

Em 2020, as vereadoras, juntamente às deputadas Fernanda Melchionna, Luciana Genro e Sâmia Bomfim, todas do PSol, denunciaram Bolsonaro por ter feito piadas homofóbicas no Maranhão, ao afirmar que viraria homossexual por tomar um guaraná de cor rosa.