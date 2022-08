Bolsonaro recua, aceita regras e será entrevistado pelo Jornal Nacional no Rio

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu ir aos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro e dar uma entrevista ao Jornal Nacional. A informação é do portal g1.

Depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter dito, nesta quinta-feira (4), que seu pai iria conceder uma entrevista ao jornal, a emissora desmentiu a informação, e afirmou que o presidente não aceitou ir até os estúdios de gravação.

O desejo de Bolsonaro era ser sabatinado no Palácio da Alvorada, em Brasília, contrariando as regras da TV Globo, que irá entrevistar os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) nos estúdios do canal.

A emissora esclareceu que foi decidido, desde as eleições de 2014, que todas as entrevistas devem ser concedidas no mesmo local, para garantir igualdade de tratamento entre os candidatos.

O Jornal Nacional convidou os cinco candidatos mais bem ranqueados nas pesquisas, segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, do dia 28 de julho.

São eles: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), que retirou sua candidatura para apoiar o petista.

Veja as datas das entrevistas divulgadas pelo portal g1:

22/8 (seg.) – Jair Bolsonaro (PL)

24/8 (qua) – Ciro Gomes (PDT)

25/8 (qui) – Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sex) – Simone Tebet (MDB)

Fonte: Yahoo!