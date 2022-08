Bolsonaro reage a acusação de Ciro Gomes: “Tua maconha está estragada”

Sobre Bolsonaro, de quem foi colega na Câmara dos Deputados, o pedetista afirma ter documentos comprovando ilegalidades no uso de combustível e no pagamento de funcionários.

“O que é roubar gasolina? Nota de posto de combustível: ou você apresenta nota a nota ou a nota mensal. E tem mês que você gasta mais, gasta menos. Agora, temos um limite para gastar. Tinha um percentual para gastar da verba de gabinete”, iniciou Bolsonaro ao ser questionado sobre o assunto, em entrevista ao canal no YouTube Cara a Tapa, com Rica Perrone.

“Tá me acusando da gasolina de verba de gabinete? Ah, pelo amor de Deus. Me acuse de mexer com emenda, ô Ciro, me acuse de mexer com emenda”, prosseguiu.

Minutos antes, na mesma entrevista, o chefe do Executivo federal admitiu que a prática das “rachadinhas”, que consiste no confisco de parte dos salários dos funcionários públicos e é configurada como crime de peculato, é algo comum. “É uma prática meio comum, concordo contigo. Não é só no Legislativo não, também no Executivo municipal, até em um outro poder também, tá? E em cargo de comissão você pode botar quem quiser.”

Entrevista

Do Rio de Janeiro, Bolsonaro concedeu uma entrevista de cerca de três horas ao canal Cara a Tapa. O pico de audiência chegou a 400 mil visualizações. O irmão do ator Bruno Gagliasso, Thiago, também esteve presente no estúdio de onde a conversa foi transmitida. Thiago será candidato a deputado estadual pelo PL.

Ao fim da entrevista, Bolsonaro atendeu a um telefonema da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que pedia para ele encerrar o bate-papo, justificando o compromisso assumido com a Marcha para Jesus, evento evangélico que vai contar com a presença do casal presidencial na tarde deste sábado, também no Rio.

Fonte: Metrópoles