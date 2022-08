Bolsonaro pode perder já no 1º turno se mantiver crescimento ‘lento’ nas pesquisas, dizem aliados

Bolsonaro até tem subido nas pesquisas, mas em ritmo insuficiente para se aproximar de Lula. A equipe do atual presidente da República calculava que haveria empate em junho, depois passou a previsão para julho, depois para agosto e, até agora, isso não aconteceu. A diferença, mostrou o Datafolha, ainda que tenha diminuído nos últimos meses, ainda é de 15 pontos percentuais.

Cenário econômico

Para assessores de Bolsonaro, os números são resultado do cenário econômico. O desemprego caiu para 9,8%, houve redução do preço dos combustíveis e queda da inflação no mês de julho (no acumulado de 12 meses, porém, a inflação acumula alta de 10,07%).

Fonte/ Portal G1