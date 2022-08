Bolsonaro lidera corrida presidencial no Acre com 43,4% contra 32,2% de Lula

- Publicidade -

A maioria do eleitorado acreano segue votando em jair Bolsonaro (PL), é o que aponta da pesquisa do Instituto Brada Comunicação, divulgada nesta quarta-feira, 24.

No cenário estimulado, quando o entrevistado escolhe entre um dos nomes apresentados, o candidato à reeleição jair Bolsonaro aperece com 43,4% das intenções de votos.

Já o ex-presidente Lula (PT), ocupa o segundo lugar, com 32,6% da preferência dos entrevistados. O candidato do PDT, Ciro Gomes, vem logo em seguida com 7,6%

A candidata do MDB, Simone Tabet, pontuou 2,4% das intenações de voto, seguida de Pablo Marçal (PROS), com 1,2%, Felipe D’ávila (Novo) com 1% e Soraya Thronicke (UNião Brasil), 0,4%.

Quando questioandos em quem não votariam de jeito nenhum, a maior rejeição dos entrevistados acreanos é do candidato Lula, com 39,4%, seguido de Bolsonaro, com 35,2%, Ciro (5,4%), Soraya Thronicke (2,9%), Felipe D’ávila ( 1,8%), Simone Tabet ( 1,2%) e Pablo Marçal, com 1%.

A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 19 de agosto com 1.060 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os números BR 01812/2022 e SP-07698/2022.

A Gazeta do Acre