Bolsonaro diz que respeitará resultado caso não se reeleja

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (20/8), que respeitará o resultado das urnas caso não consiga a reeleição. A declaração foi divulgada em redes sociais por vídeo gravado durante agenda do chefe do Executivo federal em Resende, município localizado no sul do Rio de Janeiro.

Bolsonaro participou de cerimônia da Academia das Agulha Negras (Aman) na cidade. Antes do evento militar, o presidente participou de motociata promovida por apoiadores na Rodovia Presidente Dutra.

“A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade acima de tudo”, disse o mandatário.

Fonte: Metrópoles