Bolsonaro diz não querer cargo vitalício: “Vão falar que pedi arrego”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta segunda-feira (8/8) ter interesse em uma proposta que blinde todos os ex-presidentes da República para evitar qualquer tipo de retaliação, como uma prisão, quando deixarem os cargos.

Durante participação no programa digital “Flow Podcast”, o atual titular do Palácio do Planalto garantiu que não está interessado nessa imunidade, mas sim em um “país democrático”.

“Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego. ‘Peidou na farofa’ é o linguajar. Não estou interessado nisso. Não quero essa imunidade. Eu quero um país democrático”, afirmou.

Durante sua participação no podcast, nesta segunda, Bolsonaro ainda voltou a falar que as eleições deste ano não podem ocorrer “sob o manto da desconfiança”.