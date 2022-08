Bolsonaro diz a ministros que bateu o martelo sobre entrevista no ‘JN’

- Publicidade -

Jair Bolsonaro passou seus três anos e sete meses de mandato detonando a TV Globo nas redes e em conversas com apoiadores. Mal avaliado e penando para decolar nas pesquisas, o presidente chega ao início da campanha à reeleição sem condições de dizer não ao canhão de audiência do principal jornal da emissora, o JN. Pelo menos essa é a avaliação de seus principais aliados nessa campanha.

Sorteado a dar entrevista na bancada do programa para Willian Bonner e Renata Vasconcellos no dia 22 de agosto, o presidente disse a ministros do governo que irá ao programa. Como o que Bolsonaro diz de manhã não se escreve à tarde, sempre há risco de a coisa mudar, claro.

Veja