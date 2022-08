Bolsonaro critica signatários de manifesto a favor da democracia: “Empresários mamíferos”

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta segunda-feira (1) manifestos a favor da democracia, organizados depois de ele reiterar ataques à Justiça Eleitoral. Segundo Bolsonaro, os textos foram assinado por “empresários mamíferos”, além de banqueiros e artistas.

“Esse manifesto aí foi assinado por banqueiros, artistas. Tem mais uma classe aí. E alguns empresários mamíferos”, disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Um abaixo-assinado organizado por juristas e pela Faculdade de Direito da USP em defesa da democracia, intitulado “Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, já conta com quase de 640 mil assinaturas, incluindo dez ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

*As informações são do jornal O Globo.