Bolsonaro avança em pesquisa Datafolha, e vantagem de Lula agora é de 15 pontos no 1º turno

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18), encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, com 32%. O petista manteve o percentual e o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho, que ainda tinha os nomes de André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil).

Intenção de voto estimulada

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

O novo levamento mostra Ciro Gomes (PDT) com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%, e Vera (PSTU), 1%. Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Ávila (NOVO), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.