Bolsonaro almoça com filhos em Brasília no Dia dos Pais

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) almoçou, neste domingo (14/8), Dia dos Pais, com os filhos Flávio, Eduardo e Jair Renan, em Brasília (DF). O almoço aconteceu na casa do deputado federal Eduardo (PL-SP) e durou cerca de duas horas e meia. A organização ficou a cargo da esposa de Eduardo, Heloisa. O último a chegar no evento foi Jair Rena.

Imagens do encontro compartilhadas nas redes sociais mostram o mandatário e os filhos vestidos com uma camisa verde com os dizeres “Deus, família & Brasil”, produzida em alusão aos atos que vêm sendo convocados para o 7 de Setembro.

A nora de Bolsonaro e anfitriã do encontro, mostrou em seu Instagram um cartão que seria entregue pelo esposo Eduardo ao pai. A mensagem dizia:

“Um grande homem que por vezes é alegre e brincalhão. Outras vezes, silencioso e contemplativo. Um grande contador de histórias, mas que nunca deixa de ter os pés no chão. Saiba que é um privilégio pra mim poder chamar de pai um homem tão especial! Você é meu exemplo! Obrigado por tudo o que fez por nós e por ser tão presente em minha vida. Pai, te amo.”

Nas imagens compartilhadas pelas redes sociais, o segundo filho do presidente, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, não aparece, mas é mostrado em uma imagem no celular na mão de Jair Renan, o “04”. A quarta filha de Bolsonaro, Laura, de 11 anos, também não aparece nas imagens, tampouco a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Fonte: Metrópoles