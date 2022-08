Bolo de banana de liquidificador tão fácil que até quem não sabe cozinhar consegue fazer

- Publicidade -

O bolo de banana de liquidificador é muito conhecido em todo o Brasil por ser uma delícia e bem simples de preparar. Essa receita, em especial, é feita com banana caramelizada, por isso o bolo de banana fica ainda mais sensacional. Com certeza, esse bolo irá agradar a todos. Não perca tempo e faça hoje mesmo!

Como fazer bolo de banana

Antes de começar o preparo do bolo de banana de liquidificador, vamos caramelizar uma forma de bolo inglês e, depois de espalhar o caramelo no fundo e na lateral da forma, vamos forrar o fundo da forma com as bananas nanicas fatiadas. O próximo passo é colocar em um liquidificador, os ovos, o leite, o açúcar, a manteiga e bater. Em seguida, vamos colocar a mistura em uma tigela com a farinha de trigo e o pó royal, mexeremos bem e despejaremos por cima das bananas na forma. Para finalizar, levaremos para assar em forno pré-aquecido por 35 minutos, aproximadamente. Confira logo abaixo todos os ingredientes e o passo a passo bem detalhado de como preparar essa receita maravilhosa de bolo de banana de liquidificador!

Ingredientes da receita de bolo de banana

3 ovos médios

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

1 colher (sopa) de pó royal

5 bananas nanicas em fatias finas

1 xícara (chá) de açúcar (para caramelizar)

Modo de preparo

Caramelize 1 xícara (chá) de açúcar em uma forma de bolo inglês (33 cm x 13cm). Espalhe o caramelo no fundo e nas laterais da forma. Em seguida, forre o fundo da forma com as bananas nanicas fatiadas e reserve. Adicione em um liquidificador 3 ovos médios, 1/2 xícara (chá) de leite, 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar e 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina e bata bem. Coloque a mistura em uma tigela com 2 xícaras (chá) de farinha de trigo e 1 colher (sopa) de pó royal. Misture muito bem e coloque a mistura por cima das bananas na forma. Para finalizar, leve para assar em forno pré-aquecido até espetar um palito e ele sair limpo (35 minutos, aproximadamente). Prontinho. Agora é só servir e se deliciar com esse bolo de banana maravilhoso!

Fonte: Receita da Hora