Boletim médico diz que Zagallo tem previsão de alta em até 48 horas

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo encontra-se internado desde o dia 26/7/2022 na unidade semi-intensiva do Hospital Barra D’Or para tratamento de infecção respiratória, apresentando boa evolução, com evidências clínicas e laboratoriais de boa resposta ao tratamento instituído pela equipe médica”, disse a nota assinada pela diretora médica Taissa Rezende.

”Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora. Tem programação de alta hospitalar para 24/48 horas”, completou.

Histórico campeão

Como jogador, Zagallo conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994. Zagallo ainda dirigiu a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha.

