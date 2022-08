Bocalom e mais três prefeitos declaram apoio à candidatura de Márcia Bittar ao Senado

- Publicidade -

Pelo menos quatro prefeitos acreanos já confirmaram apoio à candidatura de Márcia Bittar (PL) ao Senado Federal nas eleições 2022. A informação foi confirmada pela própria pré-candidata à GAZETA nesta sexta-feira, 12.

Os prefeitos que já declararam apoio à candidatura de Márcia são: Tamir de Sá (MDB), de Santa Rosa do Purus, Maria Lucinéia (PDT), de Tarauacá, Mazinho Serafim (MDB), de Sena Madureira e Tião Bocalom (PP), da capital.

“Conte comigo, porque você também tem o apoio do nosso querido Bolsonaro, nosso presidente da República, que moralizou esse país e ele foi lá e fez. Tenha a certeza que nosso apoio será total e irrestrito, não só meu, mas dos nossos amigos”, disse Tião Bocalom em vídeo publicado nas redes sociais (veja abaixo).

Além dos apoios já declarados, Márcia Bittar ressaltou que há conversas em andamento com outros prefeitos. “Estamos em sintonia e conversas avançadas com o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Jordão, Naudo Ribeiro, César Andrade, de Porto Walter, e Olavinho [Olavo Resende], de Acrelândia. Buscamos apoio de todos para dialogar e alianças em torno de princípios e valores, mais liberdade e progresso para nossa gente e possamos usufruir do que Deus nos deu pra termos vida em abundância”, declarou a pré-candidata.