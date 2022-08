Boca do Acre: Público lota praia na abertura de festival

- Publicidade -

A ausência da atração nacional Tierry não foi o suficiente para desanimar o público, que compareceu em grande número na abertura do 26º Festival de Praia de Boca do Acre.

Com ou sem cantor famoso, bocacrenses e visitantes estavam com saudades de voltar a aproveitar os famosos luaus, com o clima agradável da noite, saboreando as comidas típicas e outros pratos e guloseimas oferecidos nas areias da gigantesca Praia do Gado.

Foram dois anos distantes daquele que é considerado um dos maiores eventos da calha do Purus, junto com a Festa do Sol, que acontece no município de Lábrea nesta mesma época do ano.

A abertura oficial ocorreu com uma bonita salva de fogos de artifício. Depois, o palco foi tomado de atrações variadas, com apresentações de danças regionais, DJ’s e grupos musicais locais.

Caio Oliveira, funcionário público e turista da cidade de Rio Branco, que sempre visita Boca do Acre nesta época do ano, disse que estava com saudades do Festival de Praia, mas não escondeu a frustração por não ter a oportunidade de assistir a um show de nível nacional, compatível com o que é a história do evento.

Em conversa com barraqueiros, que prefiram não se identificar, havia o lamento, pois segundo eles, a expectativa de faturamento alto era grande, no entanto, com o cancelamento do show do cantor Tierry, os lucros ficaram abaixo do esperado. “Vendemos bem, mas não como esperávamos vender, porque a gente que o pessoal não veio em maior número por causa do cantor”, observou um vendedor.

Outra atração que chamou bastante a atenção do público, foi a apresentação das candidatas ao título de Garota Verão 2022. Há quem tenha considerado que foi o principal atrativo da noite assistir as representantes da beleza bocacrense, representando os quatro cantos de Boca do Acre.

O Festival de Praia segue nos próximos dois fins de semana. O encerramento está marcado para o dia 11 de setembro, sem atrações de renome.

Fonte: Jornal Opinião