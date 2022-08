Boca do Acre inicia terceira semana de agosto com mais uma piracema

- Publicidade -

O bocacrense começou a sentir que seria abençoado com mais uma piracema do mandi já no final do dia de ontem, domingo (14), quando os primeiros peixes do grande cardume começaram a passar.

Durante a noite, o fluxo de canoa já era considerável no encontro dos rios Acre e Purus. Na manhã desta segunda (15), os dois rios amanheceram tomados de pescadores, amadores e profissionais, com malhadeiras e tarrafas, capturando quantidades impressionantes do pescado mais famoso da região.

Essa é a segunda grande piracema do ano. A primeira aconteceu há poucas semanas e viralizou nas redes sociais com uma imagem única, de pescadores comemorando a pesca de milhares de mandis, no rio Purus, próximo à sede do município de Boca do Acre.

Foi também durante a piracema passada, que foi noticiado a chegada de mais mil quilos de mandi no município de Sena Madureira, oriundo da pesca em Boca do Acre.