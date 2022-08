Benefícios liberados! Descubra se recebe R$ 600 ou R$ 710 em agosto

- Publicidade -

Para quem não sabe, as novidades que são provenientes da PEC dos Benefícios já estão em vigor, inclusive, algumas pessoas até receberam dinheiro de algum dos programas sociais que estão associados a ela. Várias mudanças foram feitas nesses benefícios, mas é claro que a que ganhou mais destaque foi a dos aumentos nos valores pagos.

Os benefícios em questão foram o Auxílio Brasil e o vale-gás. Enquanto o primeiro subiu para R$ 600, o segundo praticamente dobrou e está alcançando uma média de R$ 110. Por causa disso, as pessoas estão ansiosas para receber, principalmente aquelas que terão direito aos dois benefícios juntos.

Essas pessoas especificamente vão receber os valores somados, que podem chegar a R$ 710.

O vale-gás é um benefício que ajuda 5,6 milhões de brasileiros. Com o aumento, mais pessoas vão ter acesso ao gás de cozinha, cujo valor acabou subindo muito desde os aumentos feitos pela Petrobras.

Os pagamentos, inclusive, já começaram e vão se estender até o dia 22, então quem tem direito deve retirar o dinheiro o quanto antes. O valor pago ainda usa o final do Número de Inscrição Social (NIS) como referência. Confira abaixo o calendário deste mês.

9/08: final de NIS 1;

10/08: final de NIS 2;

11/08: final de NIS 3;

12/08: final de NIS 4;

15/08: final de NIS 5;

16/08: final de NIS 6;

17/08: final de NIS 7;

18/08: final de NIS 8;

19/08: final de NIS 9;

22/08: final de NIS 0.

O que vale a pena ser ressaltado é que a regra do pagamento do vale-gás não mudou. Ele segue sendo pago bimestralmente. Isso significa que, somando com a parcela de agosto, as pessoas só vão ter acesso a três delas no novo valor: agosto, outubro e dezembro.

E se você está curioso e quer saber se tem direito ao valor, é muito fácil consultar. Você precisa apenas usar o aplicativo do Auxilio Brasil, que pode ser baixado tanto para Android quanto para iOS.

Quem preferir, pode também ligar para a Central de Atendimento do Ministério da Cidadania no telefone 121. E atenção: não é possível realizar consulta por meio do DataPrev. Essa é uma dúvida que muitos têm e acabam tentando, mas dessa forma não dá para saber se você tem direito ao dinheiro.

Lembrando ainda que além dos benefícios já existentes, os criados exclusivamente pela PEC dos benefícios também já estão valendo.

O BEm Caminhoneiro e o BEm Taxista já estão disponíveis. O primeiro, inclusive, já tendo sido pago no valor de mil reais. E o melhor é que nesse primeiro mês, os motoristas vão receber duas cotas dos benefícios, o que significa que taxistas e caminhoneiros vão poder sacar R$ 2 mil.

Fonte/ Portal editalconcursos.com