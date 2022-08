Beneficiários do Auxílio Brasil podem ficar sem o EXTRA de R$ 200,00 no próximo mês? Consulte!

Quer conferir todas as informações sobre o benefício em setembro? Então continue conosco para ver tudo o que separamos para você ainda hoje!

De quanto será o pagamento do Auxílio Brasil em setembro?

Se em agosto os repasses do Auxílio Brasil aconteceram antecipadamente nas primeiras semanas, em setembro o cenário já será diferente. Isso quer dizer que o calendário voltará ao usual, com os pagamentos começando somente nas duas últimas semanas do mês, ainda seguindo o número do NIS de cada beneficiário.

Além disso, o Governo Federal ainda manterá os R$ 200 extras adicionados ao benefício até dezembro de 2022, totalizando parcelas de R$ 600. Atualmente, mais de 2,1 milhões de novas famílias foram incluídas no programa, que passará a contemplar bem mais beneficiários. Entretanto, é bom que fiquem de olho no calendário de pagamentos do mês que vem, visto que haverá uma diferença de 40 dias entre as parcelas de agosto e de setembro.

Confira o calendário de pagamentos do próximo mês Apesar a mudança nas datas causar uma certa confusão nos beneficiários, para saber as datas corretas de liberação do pagamento basta realizar uma conulta através do Caixa Tem (Android: https://bityli.com/SVbrUS ou iOS: https://bityli.com/FwISrT). Para isso, é só fazer login com o CPF e senha cadastrados que o aplicativo enviará uma mensagem contendo as datas de recebimento do benefício.

Além dele, ainda há a possibilidade de realizar a conulta através do aplicativo o próprio Auxílio Brasil (Android: https://bityli.com/QWgjUA ou iOS: https://bityli.com/DiMLHl). Por lá, o beneficiário pode consultar os depósitos já realizados, as datas das parcelas seguintes e até seu saldo disponível. Agora, confira a data oficial de liberação dos pagamentos em setembro:

NIS final 1: 19 de setembro;

NIS final 2: 20 de setembro;

NIS final 3: 21 de setembro;

NIS final 4: 22 de setembro;

NIS final 5: 23 de setembro;

NIS final 6: 26 de setembro;

NIS final 7: 27 de setembro;

NIS final 8: 28 de setembro;

NIS final 9: 29 de setembro;

NIS final 0: 30 de setembro.

Para consultar os valores, basta acessar os links acima citados. caso queira movimentá-los, é possível fazer através do Caixa Tem ou retirar as quantias em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Pronatec