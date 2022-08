Bebês de 1 e 2 anos são atacadas por rottweilers da família e levadas às pressas ao hospital

- Publicidade -

No Porto Alegre, duas crianças de um e dois anos foram atacadas na tarde de terça-feira, 16 de agosto, por cachorros da família que possuem a raça rottweiller. Segundo as informações dadas pela PM do 33º Batalhão de Brigada Militar Irmãos Murussi, as bebês estavam em casa com a mãe na hora do ocorrido em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Tudo começou quando a mãe das crianças ouviu os cachorros brigando e tentou apartar, porém as três foram atacadas. A adulta ficou com leves escoriações, porém, uma das crianças foi internada no Hospital Municipal Getúlio Vargas, já a outra que estava em estado grave teve que ser transferida para Hospital de Pronto Socorro (HPS) na Capital. Posteriormente, a assessoria da casa de saúde informou ao GZH Porto Alegre que o estado dela é estável, mas ela precisará de tratamento com otorrinolaringologista e neurocirurgião pediátrico.

O caso que aconteceu no pátio da casa das irmãs, foi registrado pela 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul. A Polícia Militar foi chamada após o telefonema de um morador da região e por outro que correu ao batalhão em busca de ajuda.