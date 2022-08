Bebedeira termina em assassinato na zona rural de Brasiléia. Autor foi preso por populares

- Publicidade -

O delegado titular do município de Brasiléia, Ricardo Castro, estará ouvindo várias possíveis testemunhas durante todo o dia desta segunda-feira, dia 8, que teriam ajudado a deter o autor de um assassinato ocorrido na noite deste domingo, dia 7.

O crime aconteceu no Ramal de Porto Carlos, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico) no km 67, por volta das 23 horas. Segundo foi apurado pelas autoridades no local, a vítima identificada como Gilberto Moisés Onézio, de 44 anos, passou o dia bebendo com Sebastião Batista Nascimento, de 41 anos.

Foi apurado também que ambos já se conheciam e estavam realizando trabalhos braçais em propriedades da região. Gilberto então, estaria acolhendo Sebastião em sua casa durante este período de trabalho.

Neste domingo, após passarem o dia ingerindo bebida alcoólica, os dois teriam discutido por algum motivo ainda desconhecido. Sebastião teria saído da casa, mas, retornou algum tempo depois já de posse de uma arma branca (faca) tipo peixeira e atacou Gilberto. A vítima foi golpeada cerca de sete vezes nas costas e uma no rosto.

A vítima foi encontrada depois com várias perfurações pelo corpo, sangrando e sem vida. Foi quando acionaram as autoridades locais que enviaram uma guarnição de Polícia Militar do 5º Batalhão e o carro do Instituo Médico Legal, para resgatar o corpo.

Após saberem do assassinato, moradores teriam descoberto onde estava o acusado que foi rendido e amarrado, sofrendo um linchamento por algumas pessoas. Graças a chegada dos policiais no local, se evitou uma possível morte por espancamento.

Sebastião chegou na delegacia de Brasiléia em visível estado de embriaguez alcoólica, sendo conduzido em seguida, para o hospital onde passou por uma avaliação médica para averiguar seu estado de saúde.

O corpo de Gilberto foi recolhido pela equipe do IML e conduzido à Capital, onde passaria por exames forenses, para em seguida ser liberado aos familiares. O acusado já se encontra em custódia da Justiça, podendo ser transferido para a Capital a qualquer momento.

Fonte: O Alto Acre