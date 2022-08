Bebê viraliza por parecer com Woody Harrelson e ator brinca: “Queria ter seu cabelo”

- Publicidade -

O ator Woody Harrelson se divertiu ao conferir uma postagem que viralizou nas redes sociais na última semana, em que uma mãe compara sua pequena filha com ele.

Danielle Grier Mulvenna, mãe da pequena Cora, publicou uma foto da bebê em sua conta pessoal no Twitter e gerou repercussão ao escrever: “Ok, mas como nossa filha se parece com Woody Harrelson?”.

A postagem teve mais de 500 mil curtidas na rede social e chegou ao ator da franquia “Jogos Vorazes” e “Zumbilândia”. Woody repostou a imagem e também escreveu um poema chamado “Ode à Cora” em homenagem a garotinha. Confira:

“Você é uma criança adorável/Lisonjeado por ser comparado/Você tem um sorriso maravilhoso/Eu só queria ter seu cabelo”, escreveu Harrelson na legenda.

Depois do viral, Daniella declarou que nem sempre a bebê Cora se parece com o ator. “Cora diz muito obrigado por todos os likes e retuítes, e diz também que ela nem sempre se parece com Woody Harrelson, é só que quando ela parece… ela realmente parece”, completou.

Cora says, thank you all so much for the likes and retweets and also that she doesn't always look like Woody Harreslon, it's just that when she does…she really really does xxx pic.twitter.com/0CuEQrIgSy

— Dani Grier Mulvenna (@DanielleKGrier) August 3, 2022