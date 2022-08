Bebê engole uma lagarta e morre de infecção generalizada

- Publicidade -

Um bebê de 7 meses de idade morreu depois de engolir uma lagarta, na cidade de Guarapari, Espírito Santo. Enrico Gotardo Ferreira era o segundo filho da engenheira Natália Gotardo. Ela conta que o filho engoliu o animal na semana passada e vomitou em seguida, ao perceber ela e o marido o levaram imediatamente ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) Guarapari, mas na última sexta-feira, 19 de agosto, Enrico passou mal e não resistiu.

“Fomos direto para o Hifa, chegamos lá e uma médica não quis pegar o caso porque estava com nojo, e o outro doutor que estava de plantão pegou o caso. Como foi algo que ocorreu por conta da lagarta, o hospital entrou em contato com o toxologista, que tem a solução para casos com bichos”, disse a mãe em entrevista ao site Tribuna Online.

Ela explica ainda que a indicação foi hidratar, deixar no soro. “Ficamos a madrugada toda lá e no dia seguinte, às 7 horas, liberaram ele com recomendação de medicamentos para tomar em casa”.

Natália conta que ele tomou paracetamol e medicamentos para restaurar a flora intestinal. Depois disso, foram mais dois retornos no hospital até ele ser identificado com virose. “Fomos embora acreditando que ele estava com virose, e o bebê aparentou uma pequena melhora de três dias. Estava vomitando menos e estava passando mais tempo acordado.” Mas como o filho continuou vomitando a mãe decidiu marcar consulta com um especialista, em Vila Velha. Porém, ao chegar no local Enrico já estava com uma infecção generalizada que causou a falência dos órgãos da criança.