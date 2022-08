Bebê de 3 meses é encontrada morta dentro do berço

- Publicidade -

Por volta de 2h da madrugada desta segunda-feira (29) uma jovem de 19 anos encontrou a própria filha, uma bebê de três meses, morta dentro do berço. O caso aconteceu no Jardim Columbia, em Campo Grande, e foi registrado como morte a esclarecer.

Conforme apurado pela reportagem, a mulher acordou para ver como a bebê estava, mas ao entrar no quarto da filha a encontrou já sem vida, com a cabeça presa no vão entre o colchão e o berço. A criança estava com a pele azulada e sem sinal algum de violência.

Uma equipe de socorristas de empresa particular foi a primeira chegar, eles tentaram reanimar a bebê e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também realizou manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

Os pais da bebê estavam no local em estado de choque, desesperados, e contaram que a menina não chorou em momento algum durante a madrugada. Ao ver a situação, o pai da criança quebrou a grade do berço e colocou a filha em cima da cama de outro quarto da residência.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da bebê foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por perícia para a causa da morte ser determinada. O caso será investigado pela Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).