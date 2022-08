Bebê de 11 meses morre e mãe e padrasto são presos por suspeita de tortura

- Publicidade -

Uma bebê de 11 meses de vida morreu no dia 7 de agosto em Foz do Iguaçu por suspeita de agressão e tortura. A mãe alegou que teria ido ‘dar uma volta’ e por isso deixou o três filhos com o padrasto. Assim que ela voltou, a bebê de 11 meses não estava mais respirando e apresentava sinais de agressão.

Apesar do óbito ter sido registrado no dia 8, a menina faleceu no dia anterior, dia 7 de agosto. Ela havia sido levada pela mãe de 29 anos de idade até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher e o companheiro de 24 anos foram presos pelas autoridades por suspeita de tortura contra a bebê.

Eles foram encontrados em lugares diferentes. O padrasto da menina estava em Medianeira, enquanto a mãe permaneceu em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, as investigações do caso continuarão e as prisões dos adultos têm um prazo de 30 dias.

Fora isso, a Polícia Civil também confirmou que está na espera do resultado dos exames da pericia da Polícia Científica, e que, assim que tiverem o laudo em mãos, poderão planejar as próximas etapas da investigação do caso, que está avançada.