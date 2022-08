Bebê de 1 ano morre ao ser arremessado para fora do carro durante acidente

- Publicidade -

Na noite do último domingo, dia 21 de agosto, um bebê de um ano e um motociclista acabaram falecendo em um acidente em uma rodovia em São Paulo.

O caso aconteceu na Rodovia Raposos Tavares (SP-270), no trecho que passa pela cidade Chavantes. No boletim de ocorrência feito após o acidente de trânsito, uma das vítimas do acidente foi reconhecida como José Luis Raposo, que estava pilotando a motocicleta envolvida na colisão. A criança foi identificada como Vitor Santana Alves Rodrigues.

O bebê estava no carro acompanhado pela mãe e pelo pai, que dirigia o carro. Uma testemunha que estava no local e prestou o depoimento afirmou que quando o carro atingiu a motocicleta, ela já estava caída no chão. Após o impacto entre os dois veículos, a criança acabou sendo arremessada para fora do carro onde estava.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Chavantes, mas não resistiram e acabaram falecendo. A Polícia Civil ainda não sabe o motivo da queda de José antes do impacto com o carro, e afirmou que ele será investigado pelas autoridades.