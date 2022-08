Bebê de 1 ano fica com espeto de churrasco preso ao ombro

- Publicidade -

Um bebê de 1 ano e três meses foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) com um espeto de churrasco cravado no ombro, na cidade de Rio Preto da Eva (distante 78 km de Manaus), na tarde de terça-feira (16). A criança precisou ser transferida para o Hospital e Pronto-Socorro da Zona Leste (HPSC-ZL), na capital.

Nesta quinta-feira (18), o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada para ir até o Hospital Municipal Thomé de Medeiros Raposo, em Rio Preto da Eva, para retirar um espeto de churrasco do braço do bebê. O objeto estava preso no ombro direito da criança.

A equipe fez um corte no espeto e conseguiu realizar a imobilização do objeto, o que possibilitou a transferência da criança para Manaus.

“Nossa equipe realizou o corte de parte do espeto com total segurança e eficiência, a fim de minimizar o trauma na criança e, assim, realizar a imobilização do objeto, para que o transporte da criança a um hospital de Manaus pudesse acontecer”, explicou o Corpo de Bombeiros.

Segundo o comandante do local, a mãe da criança, que é venezuelana, não soube dizer como o acidente aconteceu, pois o bebê já teria se aproximado dela com o objeto no ombro.

Em nota, a direção do Hospital da Zona Leste informou que a criança foi atendida, medicada e liberada no mesmo dia, após os procedimentos realizados pela equipe médica.