Bebê de 1 ano e 3 meses morre após se afogar em balde com água

Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu após se afogar dentro de um balde com água. A tragédia ocorreu em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o menino foi identificado como Ryan Gabriel Moreira Vieira.

O caso aconteceu na segunda-feira (15) e foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé. De acordo com depoimentos de testemunhas passados para a polícia, o bebê estava em casa com os dois irmãos, que tentaram socorrer o menino, menores de idade, junto com uma vizinha. As idades dos meninos não foram reveladas.

A Polícia Civil informou que a mãe da criança tinha ido ao mercado e deixou os três filhos em casa, quando Ryan Gabriel se afogou. Ela foi intimada e deve prestar esclarecimentos para o órgão nos próximos dias.