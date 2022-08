Bazar Chefe: Tancredo Lima de Souza morre vítima de câncer no fígado

- Publicidade -

Morreu aos 69 anos, Tancredo Lima de Souza, o conhecido “Chefe”, dono do Bazar Chefe, um dos mais tradicionais comércios de Rio Branco.

Chefe morreu na noite desta terça-feira (23), no Hospital do Câncer em Rio Branco. Tancredo estava acometido de um câncer no fígado, e lutou bravamente até seus últimos dias de vida. Além do Bazar do Chefe, ele era dono do Motel Estrela, na estrada da Floresta.

Rio Branco perde um grande homem e empresário. A loja do Chefe é uma das antigas de Rio Branco e fica localizada no Mercado Velho, no Centro da cidade, na rua Epaminondas Jácome.

Seu velório será na sala 3 da Capela São João Batista, ao lado da TV Gazeta, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

