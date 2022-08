Batida frontal: Família inteira morre em acidente com caminhão de combustível

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que o carro de passeio que atingiu um caminhão de combustível, na rodovia federal 262, invadiu a pista contrária, na tarde desta segunda-feira (29). Os veículos bateram de frente e uma família inteira morreu, incluindo um menino de três anos.

As vítimas foram identificadas como José Bento Céspede Varga, Paula Alessandro de Godoy e Moresco e José Bento. O motorista do caminhão foi socorrido em estado de choque. Segundo ele, o veículo surgiu de repente na frente do caminhão.

Um casal que estava em um carro atrás do automóvel envolvido na batida contou à polícia que o motorista saiu repentinamente da pista e avançou na faixa contrária. Em momento algum tentou frear ou retornar, disseram eles.

O acidente ocorreu por volta das 15h. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas as vítimas já estavam sem vida.

As vítimas saíram de Corumbá com destino a Campo Grande. O acidente ocorreu a apenas 31 km do destino.

Fonte: G1