Bárbara Heck nega que foi barrada da festa de Pedro Scooby

Bárbara Heck não foi barrada no aniversário de Pedro Scooby – mas também não foi convidada. É o que a modelo e ex-BBB 22 contou nesta sexta-feira (12) durante o “AUÊ”, programa semanal do iG Gente nas redes do Portal iG.

Na live, ela contou que foi tudo coincidência, mas que resolveu brincar com a situação. “Foi uma coincidência, uma pura coincidência. Estávamos fofocando sobre a vida antes do ‘BBB’, de uma situação que não podemos falar. E aí coincidiu com a mesma festa, rolou o burburinho, não posso desmentir porque não adianta, enfim, é sobre isso“, brincou.

Ela reiterou que apesar de Scooby dizer que o aniversário era público, ele chegou a convidar ex-BBBs para a celebração. “Não fui convidada, nem barrada, mas garanto que teve convidados”, afirmou. “Mas tudo certo, não foi nosso caso, mas feliz aniversário para o Scooby. Saúde e sucesso, é isso“, desejou.

Bárbara também comentou o porquê de não seguir Pedro Scooby nas redes sociais. Ela diz que não entende o que ocorreu para os dois desfazerem a amizade. “Não sigo ele, porque ele é um caso que até eu queria saber. Nunca falei um ‘A’ dele, gostava dele, era meu amigo antes da casa, a gente se seguia antes da casa”, pontuou.

“Quando cheguei aqui fora, eu tinha levado unfollow da equipe dele. Eu segui ele um tempo depois, depois vi que ele foi distante e parei de seguir, não sou obrigada. Mas tudo certo“, disse.

O “AUÊ” é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.

Fonte: IG