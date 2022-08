Bar de SP que já encenou violência contra mulher nas redes sociais instala placa que diz: ‘Não odiamos crianças, é só a sua mesmo’

- Publicidade -

O bar e restaurante La Borratxeria Parrilla, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, foi alvo de críticas nas redes sociais nesta terça-feira (9) por conta de uma placa colocada em sua fachada que diz: “Não odiamos crianças, é só a sua mesmo”. A hamburgueria já fez marketing com temas como violência contra a mulher e infância em outras ocasiões (leia mais abaixo).

Uma foto da placa foi publicada no Instagram do estabelecimento. Na mesma conta, uma outra postagem mostra uma caixa de papelão com os dizeres: “Espaço Kids. Deixe aqui seu bebê e coma à vontade”.

Internautas criticaram a mensagem na fachada do bar. “Incrível como o ódio à infância é normalizado, né? Substitua crianças por mulheres/negros/obesos/idosos/chineses, qualquer outro grupo social, e já estava dando até polícia lá”, diz tuíte.

“Se tem coisa mais ridículo e sem noção que este restaurante na João Moura, alguém me avisa“, disse outra, no Instagram.

Segundo o presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB -SP, Ariel de Castro Alves, as mensagens configuram “crime de incitação à violência”.

“Várias violações estão sendo cometidas. Aos direitos das crianças ao respeito, proteção integral, dignidade, convivência familiar e comunitária, de não sofrerem humilhações, constrangimentos, opressões e situações vexatórias”, disse Ariel.

Integrante do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o advogado declarou ainda que “a Delegacia de Crimes de Intolerância (Decradi) deveria instaurar inquérito e apurar as condutas dos proprietários do estabelecimento”.

Além disso, o especialista avalia que “a promotoria da Infância e Juventude pode instaurar inquérito civil para apurar as infrações ao ECA e a Constituição Federal cometidas pelo proprietário” da hamburgueria.

O g1 entrou em contato com o estabelecimento, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.

Esta não é a primeira vez que o bar usou as redes sociais para fazer publicações deste tipo. Em 2019, o mesmo estabelecimento, que na época chamava Underdog, publicou dois vídeos em que um funcionário do restaurante encena um agressão a uma colega de trabalho (leia mais abaixo).

Antes disso, em 2017, uma outra placa colocada na fachada do estabelecimento comparou crianças a animais. “Aqui seu cão é bem vindo! Mas crianças favor amarra-las ao poste”, dizia a mensagem na lousa.

‘Sátira’ de violência

Em 2019, o perfil do Underdog nas redes sociais publicou vídeos em que um funcionário do restaurante encena um agressão a uma colega de trabalho.

No primeiro vídeo, um cliente reclama que um lanche está salgado, o dono do local vai até a cozinha e agride a funcionária. A segunda cena mostra a mesma funcionária montando outro lanche com o olho roxo e, ao fundo, o chefe dizendo: “pouco sal”.

Os vídeos foram retirados do perfil oficial da hamburgueria pelo Instagram, mas republicados na página pessoal do dono do estabelecimento, Santi Roig. As publicações receberam críticas de apologia à violência contra a mulher.

Em uma série com oito vídeos em sua conta pessoal, Santi disse que as críticas mais agressivas, sem diálogo, foram respondidas por ele. “Eu assumo não sou muito bom para responder e eu acabo respondendo à altura e não deveria. Muitas vezes, não deveria mesmo. São coisas que eu preciso melhorar, ok?”

O chef disse que os vídeos foram feitos em conjunto e que a funcionária que interpretou a cena tem um dos cargos mais altos da hamburgueria. “Ela recebe igual. Todo mundo fala que é o mínimo que pode fazer. Sim, é o mínimo e todo mundo deveria fazer isso, mas não faz. Essa é a realidade”, afirmou Santi.

Sobre o objetivo dos dois vídeos ele explicou que era satirizar “o chefe bipolar”. Aquele que “ele chega na mesa e trata o cliente com uma risadinha falsa e faz todo aquele agrado para os clientes e chega atrás da cozinha e senta a porrada em todo o seu staff”.

Ele criticou “as feministas formadoras de opinião que acham que estão salvando o mundo” e “blogueiras youtubers” que lideraram as críticas contra o estabelecimento e se desculpou com as vítimas de violência.