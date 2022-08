Bandidos usam dinamite e explodem agência do BB em Porto Velho

- Publicidade -

Uma explosão com dinamite foi registrada na agência do Banco do Brasil (BB) da avenida Presidente Dutra, nesta quarta-feira (10), na região central de Porto Velho.

Testemunhas contaram à reportagem da Rede Amazônica que a ação foi feita por dos criminosos durante a madrugada. Por causa da explosão, a porta da frente da agência bancária foi arrancada e os estilhaços de vidro foram parar na rua.

Ainda segundo os moradores da região, o alarme da agência disparou e os bandidos fugiram em uma motocicleta, sem levar nada, antes da chegada da Polícia Militar (PM).

A agência do BB está fechada nesta quarta-feira (10) e não tem previsão para retomar o atendimento ao público.

Durante a manhã, peritos da Politec estiveram no local coletando materiais e provas que devem ajudar na identificação dos suspeitos.

O trecho da avenida Presidente Dutra segue fechado para carros e motos, enquanto o prédio do BB é periciado.

A reportagem da Rede Amazônica apurou também que os caixas do banco não foram arrombados pela explosão da dinamite.

Nas redes sociais, moradores da região contaram que ouviram o som da explosão no banco durante a madrugada e que se assustaram.

“Me assustei. Meu Deus. Nessas horas a gente nem sai. Fiquei dentro de casa se tremendo com medo😵”, escreveu um morador