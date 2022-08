Banco começa a conceder empréstimos para micro e pequenas empresas pelo Pronampe

- Publicidade -

O Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) retornou no final de julho para empreendedores de todo o país. A iniciativa do governo federal visa facilitar o acesso ao crédito para MEIs, micro e pequenas empresas.

O programa tem taxa de juros atrelada à Selic, atualmente em 13,75% ao ano, mais 6%. De acordo com as condições gerais, o contratante tem até 48 meses para quitar a dívida e carência de até 11 meses. O limite é de R$ 150 mil.

Bradesco adere ao Pronampe

O Bradesco confirmou que já está liberando empréstimos para empreendedores por meio do programa. O crédito tem garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e a carência oferecida pelo banco é de até seis meses.

A instituição também informou que não vai cobrar Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), já que a linha é isenta de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A adesão ao programa já havia sido anunciada pelo presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, há algumas semanas.

O Ministério da Economia estima que serão ofertados R$ 50 bilhões em empréstimos até dezembro. O prazo para que as instituições financeiras participantes concedam crédito vai até 31 de dezembro de 2024.

Como contratar os empréstimos?

A empresa que deseja solicitar o empréstimo precisa autorizar o compartilhamento de seus dados de faturamento com a instituição financeira. O serviço que está disponível no portal e-CAC, no site da Receita Federal, na opção “Autorizar o compartilhamento de dados”.

Em seguida, é só acessar o portal Net Empresa do Bradesco, clicar em Empréstimos, depois em “Capital de Giro” e escolher a opção “Giro Pronampe: Simular/Solicitar Giro Pronampe – FGO”.

Fonte: Edital Concursos Brasil