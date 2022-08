Avião sobrevoa casa de Trump carregando faixa: “HA HA HA HA HA HA”

- Publicidade -

Um avião com um banner escrito “HA HA HA HA HA HA” sobrevoou, nessa quarta-feira (10/8), a casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, enquanto apoiadores manifestavam contra as buscas realizadas pelo FBI na residência do ex-presidente dos Estados Unidos.

A manifestação foi encomendada por um grupo de amigos que se declaram críticos ao ex-presidente Trump. De acordo com a mídia local, os rapazes teriam desembolsado US$ 1,8 mil para o avião sobrevoar a casa por três horas.

“Do nosso ponto de vista, Trump é um valentão e queríamos dar a ele um gostinho de seu próprio remédio”, disse Thomas Kennedy, um dos organizadores da ação, ao jornal USA Today.

Here is video of our banner saying HAHAHA flying over Mar-a-Lago today. This is how you treat wannabe authoritarians like Trump. You ridicule and mock them. pic.twitter.com/gFqndjMSUv

— Thomas Kennedy (@tomaskenn) August 11, 2022