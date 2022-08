Auxílio Taxista contempla cerca de 1,4 mil motoristas acreanos

Segundo Telnízio Bonfim, presidente do Sindicato dos Taxistas e Condutores Autônomos do Estado do Acre (SindTaxi), cerca de 1,4 mil taxistas acreanos já estão aptos a receber o abono de R$ 1 mil do governo federal neste mês.

Alguns tiveram ganho de R$ 2 mil em agosto, em decorrência do pagamento retroativo do mês anterior.

O sindicalistas adiantou que pouco mais de 700 taxistas receberam o auxílio de forma retroativo. “Alguns colegas não receberam o abono de mil reais, no mês passado, por conta de problemas na documentação enviada ao Ministério da Cidadania (MC)”, frisou Bonfim.

Telnízio também destacou que com outros 700 taxistas que fazem lotação para o interior do Estado, e mais 120 que fazem lotação na capital, se enquadram para receber o auxílio.

“Estamos mantendo contato com a RBTrans, em busca de encontrar uma solução para o problema dos colegas que ficaram de fora do benefício”, ressaltou.

De acordo com presidente, o dinheiro liberado está sendo depositado nas contas poupança sociais digitais ou poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

“O abono chegou em boa hora para a nossa categoria que vinha passando por dificuldades, em decorrência da crise econômica dos dois anos pandêmicos. O auxílio será pago em seis parcelas de mil reais, que ao final totalizará o valor de R$ 6 mil”, comentou.

Fonte/ A Gazeta do Acre