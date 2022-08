Autônomo esfaqueia ex-esposa, é linchado por população e acaba preso

- Publicidade -

Um autônomo, de 21 anos, foi preso, nesse domingo (21), após esfaquear a ex-esposa e ser linchado pela população. O caso ocorreu no bairro Liberdade, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 26 anos, relatou que o jovem chegou em sua residência embriagado e armado com uma faca. Ele começou uma discussão, enforcou a jovem, pegou a faca e a esfaqueou com quatro facadas.

Ele só parou com as agressões pois a irmã da vítima e seu cunhado chegaram para socorrê-la. Em seguida, o agressor fugiu.

A PM foi acionada para o local da ocorrência e encontrou o autônomo bastante ferido, alterado e amarrado. Questionado pelos agentes, ele confessou que esfaqueou a ex-esposa e que a população o agrediu. Ele disse ainda que só não o mataram, pois as agressões foram impedidas pelo ex-sogro.

A jovem foi encaminhada ao Pronto Socorro Doutor Francisco Elesbão e recebeu atendimento médico. As facadas quase perfuraram os rins da vítima. Ela terminou os procedimentos no hospital e foi liberada.

O autônomo também recebeu atendimento médico, passou por raio-x e em seguida foi liberado. Ele estava ferido nos olhos e no braço.

Após ser liberado, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado para as devidas providências.

Fonte: G1